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台股金豬年封關股民豐收 1年狂漲2186.45點

最新更新：2020/01/20 14:29
台股20日金豬年封關，在抱股過年買盤挹注下，終場小漲28.42點，收在12118.71點；累計豬年全年狂漲2186.45點。中央社記者王騰毅攝　109年1月20日
台股20日金豬年封關，在抱股過年買盤挹注下，終場小漲28.42點，收在12118.71點；累計豬年全年狂漲2186.45點。中央社記者王騰毅攝　109年1月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天金豬年封關，在抱股過年買盤挹注下，終場小漲28.42點，收在12118.71點；累計豬年全年狂漲2186.45點，相較狗年下跌488.83點，金豬年讓股民大豐收。

美股上週五收紅，歐洲股市也上漲，台股今天金豬年封關日開高震盪，終場加權股價指數上漲28.42點，收在12118.71點，漲幅0.24%，成交值新台幣1133.15億元。

台股金豬年讓股民大豐收，自2019年2月11日豬年開紅盤，指數站上10004.25點以來，便不斷震盪走高，至今天農曆豬年封關收在12118.71點，一整年狂漲2186.45點，漲幅達22.01%；相較狗年封關日收在9932.26點，一整年下跌488.83點，跌幅4.69%，豬年對股民來說是個豐收的好年。

至17日為止，台股市值也自狗年封關的29.92兆元攀高到36.7兆元，大增6.78兆元，增幅達22.66%。法人統計，半導體股市值增加達4.07兆元，是推升台股市值攀高的最大動力。（編輯：張良知）1090120

台股豬年封關收紅 漲28.42點

（中央社台北20日電）台北股市今天走勢平穩，收盤漲28.42點，為12118.71點，漲幅0.24%，成交金額新台幣1133.15億元。

加權指數開盤為12107.56點，盤中最高12151.42點，最低12101.55點；不含金融股指數10250.29點，漲17.39點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.06%、食品股跌0.2%、塑化股漲0.08%、紡織股跌0.28%、機電股漲0.17%、造紙股漲0.79%、營建股漲0.33%、金融股漲0.64%。

委買張數1012萬2363張，委賣張數619萬3399張，成交張數346萬7208張。

收盤時上漲453家，下跌352家，持平151家。

成交量前5名個股為群創、彩晶、富邦VIX、中石化、晶電。

漲幅前5名個股為明輝-DR、恆大、康那香、新麗、銘旺科。

跌幅前5名個股為亞太電、億麗、誠研、誠創、華冠。1090120

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