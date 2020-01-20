調查：近3成民眾估台股上半年衝破12500點

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金1月調查指出，美中達初步協議、景氣穩健走強，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升；有26.8%的人預估台股上半年會衝破1萬2500點，更有25.6%的人有意將現金轉進台股投資。

國泰金今天上午公布2020年1月國民經濟信心調查結果，受美中達成第一階段貿易協議提振，1月的景氣現況與展望樂觀指數大幅上揚至8及10，民眾對景氣看法為26個月以來首度轉趨正向。另外，民眾薪資上漲預期指數也同步走高至11.3，為調查以來高點。

受到民眾對景氣展望與薪資調漲預期樂觀，也同步帶動大額消費意願指數上揚至9.9，顯示近期民眾消費意願強勁。

受到美中貿易達成第一階段協議、台商投資回流等正面因素影響，以及因應主計總處進行景氣5年修正，國內外研究機構皆上調2020年經濟成長率預估值。

國泰金也調查民眾對於經濟成長率的預期，結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.4%，高達83%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值為0.88%，69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂今年通膨壓力。

另方面，民眾對股市樂觀指數也自12月的-7.8，大幅走高至-1.5，風險偏好指數也從12月的-0.8上揚至5.1，顯示美中達成初步協議與景氣穩健走強，使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升。

2020年新的開始，國泰金也調查民眾對於上半年台股高點與低點的預期。根據證交所數據顯示，台灣加權股價指數2019年封關收在1萬1997點，全年指數漲幅達23%，創近10年最大年度漲幅，年中指數曾衝高至12,126點，創下29年波段新高。

調查結果顯示，有高達40.2%的民眾預期今年上半年台股高點會落在1萬2000點至1萬2500點區間，18.5%的民眾則認為落在1萬2500點至1萬3000點，另有8.3%的民眾認為會落在1萬3000點以上。此結果也帶動有25.6%的民眾有意將現金轉進台股投資。（編輯：楊凱翔）1090120