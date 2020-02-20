批評國際社會隔離台灣 法議員接力挺台入世衛

法國國民議會友台小組議員巴緹斯黛（左）與居碧葉（右）以書面方式向外長質詢指出，若要對抗武漢肺炎，國際不應「隔離」台灣。（左圖取自維基共享資源；作者BATTISTEL，CC BY-SA 3.0／右圖取自維基共享資源；作者Jean-Luc Hauser，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）繼法國議員高第耶昨日在政府總質詢時表達支持台灣參與世衛，國民議會友台小組議員巴緹斯黛與居碧葉以書面方式向外長質詢指出，若要對抗武漢肺炎，國際不應「隔離」台灣。

根據昨日公布的政府公報，國民議會友台小組副主席、社會黨議員巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）與書記、自由黨議員居碧葉（Jeanine Dubie）上週以書面方式向外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）提出質詢，要求政府表態是否支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

兩位議員在書面質詢中首先寫道，只有在加強國際合作的情況下，疫情才能有效控制，而法國在其中扮演重要角色。

議員強調，台灣不但是遭受影響的國家，更因僅距中國200公里，而面臨特殊狀況。文中指出，有近百萬台灣人住在中國，且可能即將撤回台灣，加上至少10位確診案例，台灣面臨的公衛與後勤議題非常緊迫。

她們嚴正表示，「台灣如今不僅缺乏國際救助，更被排除在國際間的合作與團結機制之外。事實上，這個國家已被國際社會『隔離』了。世界衛生組織在台灣議題處理上，也缺乏透明度。」

接著巴緹斯黛和居碧葉在書面質詢中強調，「台灣議題與法國息息相關，因為兩國間有深切及真誠的連結」。

最後，兩位議員要求勒德里安就台灣加入世界衛生組織一事表明法國政府的立場。同時他們也要求政府說明法國與台灣之間的合作政策，尤其針對公共衛生與2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等措施。（編輯：周永捷）1090220