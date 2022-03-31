香港特首：英法官辭任是政治鋪排

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（中央社記者張謙香港31日電）對於英國兩名法官辭任香港終審法院職務，香港行政長官林鄭月娥今天說，這是一次「政治鋪排（安排）事件」。

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）在與英國政府商討後，宣布辭任香港終院非常任法官，原因是港區國安法令香港失去政治和言論自由。

他們並說，若不辭任，會被視為認同或肯定香港特區管治。

林鄭月娥昨晚已發表聲明，表示對事件感到失望和遺憾。

她今早在抗疫記者會上回應事件時說，相關法官擁護的是基本法，效忠的是香港特區，服務的是香港市民，從未被要求支持行政機關。

對於兩人辭任是否與港區國安法有關，林鄭月娥說，賀知義於2021年1月才獲委任，當時港區國安法已頒布半年，而他去年11月才首次訪港，當時是她為其進行監誓。

她表示，連串事件令人懷疑「整件事是政治鋪排的事件」，也明顯有行政機關或政客想凌駕司法機關或干涉一些法官的行為或決定，相信「路人皆見」。（編輯：周慧盈）1110331