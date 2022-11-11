中港專家齊呼籲：疫情重症少 隔離措施應優化

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（中央社記者邱國強北京11日電）在官方推出20條優化防疫措施前夕，中國及香港公衛專家齊聲呼籲，在COVID-19重症及致死率已偏低下，隔離措施可進一步優化。地方更應量力而行，不要盲目加大防疫成本。

第一財經報導，10月下旬以來，廣州、重慶、福州等地的本土疫情由傳播力更強、傳播速度更快的Omicron變種病毒BA.5.2分支引起，雖然感染人數增加較多，但症狀均較輕。

根據報導，以福州為例，根據福州市10月30日舉行的防疫記者會通報，全市這波本土疫情中，99%以上感染者為無症狀感染者，沒有重症患者；而中國國家衛健委通報，截至11月9日午夜，全國診療中的確診病例共9155例，其中重症病例僅31例。

上海復旦大學公共衛生學院教授姜慶五說，目前COVID-19的重症和致死率已經很低了，且Omicron的毒性也沒有明顯變化，各地方政府應該「量力而行」，不要盲目加大抗疫成本。

姜慶五指出，提倡疫情防控需要「科學化、精準化」，就是為了達成「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」的目標。未來應將更多有限的醫療資源，從COVID-19檢測中「解放出來」，投入「有症狀感染者」的診療上。

香港大學生物醫學院教授、病毒學專家金冬雁表示，當前COVID-19病毒毒性已經減弱，且還在繼續減弱。數據顯示，在中國多地、香港及新加坡等多國，目前99%以上的陽性患者均以輕症和無症狀為主，「救治難度低」。

金冬雁說，當下中國可考慮在堅持公共衛生預防措施的同時，健全「分層分流」的COVID-19診療體系。而「分層分流」就是要更好配置及利用醫療資源，將集中隔離點和醫院收治病患的相關措施完善。

他表示，對於無症狀感染者、可自癒者，且沒有年老或慢性病等重症風險的輕症患者，隔離措施可進一步優化。鑑於COVID-19重症率已降到1%乃至0.5%以下，需要轉診救治的病人不會很多，也不會帶來醫療資源擠兌的現象。

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金冬雁指出，兒童染疫的概率很低，對這類群體的隔離救治也不建議占用醫院資源。醫院資源尤其是負壓病房，應該首先留給重症患者，尤其是老年或有慢性病者。

中國病毒學專家常榮山指出，要想將疫情控制在不造成醫療資源擠兌的水平上，需要讓確診患者儘早服用藥物。此外，為進一步平衡經濟發展和疫情防護，應優化無症狀感染者的管理方式，各地在疫情發生後，應首先確定最小程度的封控範圍，這可更避免過度封控帶來的社會恐慌，落實「精準防控」。（編輯：楊昇儒）1111111