夾娃娃熱潮退燒 店面市場將受挑戰

（中央社記者韋樞台北16日電）延燒兩年的夾娃娃熱潮由於店家太多，市場供給飽和，近期出現退燒跡象。房仲觀察，若無新店家遞補而長期空置，將影響租金行情，房東則可視大環境變化調整手中店面資產汰弱留強。

根據去年10月底財政部的「近年娛樂稅徵起情形及稅源分布結構分析報告」顯示，截至去年9月底止，全台有徵收娛樂稅的娃娃機家數達7743家。店數規模直追超商家數，包括觀光商圈內和住宅周邊到處可見夾娃娃機店林立。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，從店數與街頭巷尾到處可見夾娃娃機的空前盛況來看，不難發現夾娃娃機已面臨過度供給，越來越多的夾娃娃機台主感到收入大不如前，但仍須費時費力去維護補貨，一旦入不敷出或生意未見起色，台主可能會退出市場，當退出市場的台主增加，就更難吸引人氣，場主會面臨較大的租金壓力。

曾敬德指出，對於店面市場而言，夾娃娃機盛行的確填補一些長期空置的店面，甚至較具規模與特殊經營手法的店家，租金承擔能力不輸給其它業種，能夠搶占精華地段的店面。

一旦夾娃娃風潮退燒後，勢必商圈店面的空置率增加，若無新的店家遞補而長期空置，也會影響租金行情。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，夾娃娃機如同當年蛋塔、手搖飲、格子店、古早味蛋糕等均為小額投資微型創業，這種微型創業都是生態鏈的最尾端，很容易替換，剛開始可能有賺錢，但最後多半鎩羽而歸，這對微型創業的投資人是一項警愓。

徐佳馨分析，對店面市場而言，店面的大小是固定的，但周遭環境百貨商圈、虛擬通路等興起，房東也要視環境調整租客的業種，甚至要考慮手上投資的店面汰弱留強，例如一級商圈內的夾娃娃機新奇、商品品質好，較能吸引消費者，這種店面可以留在手中。

信義房屋不動產企研室經理蘇啟榮表示，這一波夾娃娃熱潮已經紅了兩年；可能是受到YouTube網紅的傳播，刺激出新玩家和新玩法。以日本經驗來看，年輕人流行文化的商圈中，至今仍有夾娃娃機發展的市場，未來能夠生存下來的，還是需要在年輕消費人潮較多的商圈地段，且經營手法與商品內容有市場差異化的店家。（編輯：李信寬）1080216