台商聯合向印尼建言 台印缺ECA不利雙邊貿易

（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）印尼台灣工商聯誼總會等台商團體近日將「台商投資經貿白皮書－印尼篇」遞交印尼政府，提出多項建議，促請重視台商權益，強化雙方經貿交流。

駐印尼台北經濟貿易代表處今日發布新聞稿指出，近日協助遞交這本由印尼台灣工商聯誼總會（印總）、亞洲台灣商會聯合總會、世界台灣商會聯合總會等合作完成的白皮書。

根據白皮書摘要，台商團體指出，台商在印尼投資40多年，許多人已經在印尼落地生根、孕育第二代，透過白皮書，希望印尼政府更了解台商的投資經驗，作為優化經商環境的參考。

台商團體建議，台印透過產學合作與產業人力交流，並結合在台印尼移工、印尼配偶及子女的力量，促進優質人力的雙向流動，協助印尼發展人力資本，縮小各領域專業人才的缺口。

台印雙方曾協商類似自由貿易協定（FTA）的經濟合作協議（ECA），但至今還沒有成果。台商團體指出，印尼與其他國家經濟整合程度高，因此印尼台商對主要貿易夥伴的進出口極具優勢，但因台印沒有ECA，與台灣的貿易仍存在極高的障礙。

白皮書指出，礙於台印沒有ECA，台商自台灣進口零配件及半成品的成本相對昂貴，台商在印尼生產的產品以及印尼極有競爭優勢的農漁產品也無法擴大對台灣出口，不利雙方貿易發展；許多印尼服務業也沒有對台灣開放，不利台印產業合作。

此外，印總25日在峇里島舉行第25屆理監事會議暨總會長、監事長交接典禮。在僑委會副委員長高建智、中華民國駐印尼大使陳忠監交下，柯勝升接任總會長、洪貴政接任監事長。

高建智致詞時感謝卸任的總會長賴維信對於團結印尼台商的貢獻，也讚揚印尼台商在各行各業表現傑出。

印總在雅加達、萬隆（Bandung）、峇里島等8個地區設有分會，也設有培植商會新世代的青商會。（編輯：周永捷）1080526