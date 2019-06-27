G20川習會推升國際油價 估31日起汽油漲3角

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）美中貿易情勢和緩，激勵國際油價走揚，依浮動油價公式計算，預估31日起國內汽柴油價將分別調漲新台幣0.3元、0.4元，連3週調漲，95無鉛每公升重返29元，實際調幅依中油30日公布為準。

根據中油浮動油價公式計算，預估31日起汽、柴油每公升將分別調漲0.3元、0.4元，如依預估，92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29元、98無鉛汽油每公升31元、超級柴油每公升25.元。這也是國內油價連續3週走揚，汽油每公升累積漲幅達0.6元。

美國總統川普以及中國國家主席習近平即將在G20峰會會晤，市場普遍預期「川習會」可能讓美中貿易問題稍稍降溫，加上外界擔心美國和伊朗緊張關係惡化，本週國際油價勁揚，美國西德州中級原油期貨價格上漲1.55美元，每桶59.38美元，北海布倫特原油期貨價格上漲1.44美元，每桶66.49美元，均上漲超過1美元。

根據中油官網，累算至6月26日的7D3B週均價為64.46美元，較上週62.35美元，上漲2.11美元。新台幣匯率31.122元兌1美元，較上週31.345元，升值0.223元。（編輯：楊凱翔）1080627