企業實戰班首赴以色列 師法創新能量

（中央社記者廖禹揚台北26日電）外貿協會辦理的「企業高階主管實戰班」，今年將首次在以色列開班，外貿協會董事長黃志芳表示，希望藉此學習以色列的創新精神，協助產業升級及促進雙邊合作機會。

中華民國對外貿易發展協會今天舉行第4期企業高階主管實戰班媒體茶敘，黃志芳在會中表示，前3期實戰班與新加坡合作，主要聚焦在東協、亞洲，這次與以色列特拉維夫大學柯勒管理學院合作，則著眼在連結全球的科技、新創課程。

黃志芳分享，以色列富有創新能量，有6000多家新創公司，吸引許多世界級創投公司落地，更有350家世界級頂尖企業在當地設立研發中心，而自然資源稀缺的環境，也使他們開發出海水淡化等特殊技術，與台灣有許多可以合作的機會。

外貿協會國際企業人才培訓主任張揚鴻對中央社記者表示，包括先前合作的新加坡及這次的以色列，都與台灣一樣面臨強敵環伺、資源缺乏的問題，而新加坡發展出策略聯盟的生存之道，以色列則是以創新取勝，都有值得台灣學習的地方。

今年首度在以色列開課，外貿協會也開放前3期學員報名，曾參與過實戰班的福訊國際副總經理許惠玲表示正在考慮報名，希望可藉此認識不同民族國家習性，對猶太人的教育體系，如何培養出強大的金融、商業布局能力也相當有興趣。

第4期企業高階主管實戰班規劃在9月1日至6日前往以色列開訓及上課，目前已有能源科技、創新材料、生技醫療、食品、機械製造、鋼鐵業等多家企業高階主管報名，現仍持續開放報名，報名資訊可參考外貿協會培訓中心網站（https://www.iti.org.tw）。（編輯：林興盟）1080726