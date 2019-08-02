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台商回流熱度不減 全一電子投資台南

最新更新：2019/08/02 16:27

（中央社記者楊思瑞台南2日電）中美貿易狼煙再起，回流台南的台商熱度持續熱絡。研發生產衛星電視共同收視系統組件的全一電子將投資15.6億元，在安平工業區建置全智慧化產線新廠，預估創造300人就業機會。

依台南市政府經濟發展局數據，回流台南市的台商投資有17案，總投資金額將達新台幣414.74億元、創造7880個就業機會；另審查中或洽談中有8案。

經發局表示，本週回台投資經經濟部核准新增的全一電子，民國76年在安平工業區建廠，以研發、生產衛星（有線）電視共同收視系統組件及相關汽車電子主線為主。

這次因應中美貿易戰，將投資15.6億元，建置全智慧化產線新廠，生產原中國銷美訂單，從事高頻衛星組件、有線電視等相關主、被動元件生產，預估可創造300人就業機會。

經發局投資商務科表示，中央針對受中美貿易戰衝擊的台商回流，在資金方面，提供企業專案貸款、融資利息補助、稅務減免、投資抵減等；用地方面，提供進駐經濟部工業區前2年免租金等優惠；人力方面，提供雇主雇用補助；水及電方面，協助縮短審查流程等。

另外，台南市自今年起至112年止，針對重點發展產業提供地價稅、房屋稅、租金及勞工職業訓練等補助，每年每案可達200萬元，5年以1000萬元為限。

此外，市府也積極盤點位於台南市的工業區用地。現行可提供的工業用地包含新吉工業區、經濟部台南科技工業區、樹谷園區、台南科學園區等；未來1至3年可提供的工業用地，包含109年8月可釋出的七股工業區77.5公頃、109年4月可釋出的台南科工區25.78公頃及109年12月可釋出的麻豆工業區等共319.71公頃。（編輯：黃世雅）1080802

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