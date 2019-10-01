颱風假國際股市變化不大 台股料將高檔整理

（中央社記者潘智義台北1日電）美股道瓊工業指數上漲96.58點，台股昨天因為颱風休市一天，期間國際股市變化不大。法人認為，指數在10800點至10900點附近震盪多日，短線變化空間不大。

蘋果新機iPhone 11發表不久，但銷售優於預期，蘋概股仍是市場焦點，晶圓代工龍頭台積電上週五股價收在272元，改寫歷史新高，市值突破7兆元大關。股王大立光8月合併營收64.76億元，創單月歷史新高紀錄。

另外，美國總統川普恐遭彈劾，美中貿易戰後續發展也將持續影響股市表現。

上週五台股收在10829.68點，下跌42.31點，成交值新台幣1216.12億元。3大法人外資及陸資買超，投信和自營商賣超，合計賣超13.43億元。

在中國經濟數據改善以及美、中貿易談判的氣氛好轉下，美股9月30日上揚，道瓊工業指數上漲96.58點或0.36%，以26916.83點作收；標準普爾指數漲升14.95點或0.50%，收在2976.74點；科技股那斯達克指數漲59.71點或0.75%，收7999.34點。（編輯：楊凱翔）1081001