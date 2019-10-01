更多編輯台推薦新聞：
獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊
生活

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊

日本BB Call結束50年服務 正式走入歷史
國際

日本BB Call結束50年服務 正式走入歷史

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號
運動

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗
首頁 / 證券

颱風假國際股市變化不大 台股料將高檔整理

最新更新：2019/10/01 08:28

（中央社記者潘智義台北1日電）美股道瓊工業指數上漲96.58點，台股昨天因為颱風休市一天，期間國際股市變化不大。法人認為，指數在10800點至10900點附近震盪多日，短線變化空間不大。

蘋果新機iPhone 11發表不久，但銷售優於預期，蘋概股仍是市場焦點，晶圓代工龍頭台積電上週五股價收在272元，改寫歷史新高，市值突破7兆元大關。股王大立光8月合併營收64.76億元，創單月歷史新高紀錄。

另外，美國總統川普恐遭彈劾，美中貿易戰後續發展也將持續影響股市表現。

上週五台股收在10829.68點，下跌42.31點，成交值新台幣1216.12億元。3大法人外資及陸資買超，投信和自營商賣超，合計賣超13.43億元。

在中國經濟數據改善以及美、中貿易談判的氣氛好轉下，美股9月30日上揚，道瓊工業指數上漲96.58點或0.36%，以26916.83點作收；標準普爾指數漲升14.95點或0.50%，收在2976.74點；科技股那斯達克指數漲59.71點或0.75%，收7999.34點。（編輯：楊凱翔）1081001

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報