防武漢肺炎影響核安 台電成立應變小組

（中央社記者吳柏緯台北30日電）武漢肺炎疫情擴散，原能會指出，為確保核電廠穩定運轉及核能安全，已督促台電成立應變小組、落實通報機制。

武漢肺炎確診病例數持續增加，除了中國以外，日本、南韓、美國境內都出現確認病例，台灣也在稍早出現了第9例病例，同時也是第2例本土感染的案例，疫情不容輕忽。

由於武漢肺炎的疫情持續擴散，原子能委員會今天表示，為了避免核能電廠運轉穩定與核能安全受到影響，已要求台電公司督促其所屬各核能電廠宣導、防範，並及早規劃相關應變措施。

原能會進一步說明，應變措施包括成立防範武漢肺炎疫情擴散應變小組、建立疫情通報制度、落實控制室的衛生安全防範，同時研擬值班人員遭隔離時的因應對策。

根據原能會掌握情況，台電公司已針對各核能電廠，加強防疫自主管理措施，包括調查人員是否曾前往疫區、值班人員口罩配戴管制、人員體溫量測、潔手劑配置、環境消毒等相關措施，並研議若有運轉人員須隔離時，值班人力符合運轉規範限制的應變規劃。

科技部稍早也宣布，取消原定3日舉行的春節茶會，同時透過三大科學園區管理局維護園區環境、落實防疫工作外，也與園區內的廠商保持密切聯繫，掌握相關防疫措施，確保從業人員的身體健康。（編輯：林淑媛）1090130