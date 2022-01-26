2021年出口創新高 前30大廠商貢獻3成6量能

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（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部今天發布統計專題分析，2021年出口創新高，統計共7萬3688家廠商申報出口，平均每家金額約724萬美元；其中，前30大廠商對出口金額貢獻達3成6，且規模年增31.8%，對外貿榮景具舉足輕重地位。

財政部今天發布最新統計專題分析，從廠商面向看我國出口變化概況。

受惠全球景氣穩定復甦，新興科技應用需求活絡，以及數位轉型加速推展，2021年出口總值達4465億美元，登上新高峰，年增29.4%；全年總計共7萬3688家廠商申報貨物出口，換算平均每家出口金額為724萬美元，年增達164萬美元。

觀察去年多達3萬8379家廠商出口金額為成長或持平，逾6成廠商出口動能不墜，合計出口金額占比達90.3%；相對之下，去年出口負成長的廠商約2萬2699家，家數占比雖有近4成，但出口金額占比偏低，因此對整體出口表現影響不大。

專題指出，去年前30大廠商出口值合計1623億美元，占總出口比重達3成6，年增31.8%， 優於整體平均；前30大廠商平均每家出口值高達54億美元，年增13億美元，顯示領先廠商對外競爭力明顯較佳，且在我國出口具有舉足輕重地位。

進一步觀察前30大廠商類型，多達17家以電子零組件為主要出口貨品，5家為資通與視聽產品，礦、塑、化產品、基本金屬及其製品、光學器材各有1至2家。

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若以產業別來看，整體以電子零組件廠商平均每家出口金額3694萬美元最高，充分反映台灣半導體業在技術與製程領先優勢，其次為礦產品廠商，平均每家出口 1355萬美元，主因國內石化產業龍頭具相當生產規模所致，資通與視聽產品廠商平均每家出口值也在千萬美元之上，位居第3名。

財政部補充，前述統計中的廠商，指的是報單所列的貨物出口人，範圍包含本國製造業、運輸物流服務業、國際貿易商、外商子公司等，相對屬於「場所單位」概念，非一般企業的概念，個別廠商年增率也會受到總公司與分公司間出口相互調度變動等因素影響，解讀時須留意。（編輯：潘羿菁）1110126