台股終場大漲186點 法人：月線為多空關鍵

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台股今天以18338.05點作收，終場上漲186.29點。法人指出，台股成功收復月線約18187點與18300點關卡，不過，後市成交量需放大，且重要權值股表態，看好台股仍有上攻空間，月線為目前多空關鍵。

台股今天開高，早盤站上月線後一度翻黑，在電子權值股尾盤拉高以及百貨、航運等族群領軍下，加權指數終場大漲186.29點，以18338.05點作收，月線失而復得，成交金額較昨天量縮，至新台幣2806.53億元。

法人分析，加權指數力守萬八關卡，量能不足是小敗筆，若成交金額能超過3500億元，加上重要權值股表態，看好台股仍有上攻空間，目前月線為多空關鍵；虎年開紅盤後觀望資金回籠，台股呈驚驚漲格局，區間以18150點至18500點看待。

台新投顧副總經理黃文清指出，春節封關前，市場原先擔憂美國聯準會（Fed）加緊升息腳步。不過開紅盤以來，台股反映財報、1月營收利多，像是今天買盤卡位台積電，帶動股價尾盤拉高，目前看來市場憂慮漸散。

黃文清認為，目前要觀察兩大指標，一是台股能否站穩月線關卡，其次成交值必須逐步放量，才有利多頭續航；他指出，投資人可聚焦跌深反彈、搭配1月營收亮眼的科技股，以及受惠升息的金融個股。（編輯：張均懋）1110210