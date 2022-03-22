外資報告4大缺失 近10年9家券商挨罰

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會公布，自2013年至今年為止，金管會和證交所共認定9家外資券商出具分析報告有瑕疵而開罰，券商最重吃下警告處分，導致申請新增業務受影響。

據金管會統計，自2013年至今年為止，共有9家外資券商出具報告有瑕疵，遭金管會或證交所開罰，其中有2家吃下最重的「警告」處分，影響券商申請現有業務或新增業務，1家遭「糾正」，6家遭處「注意改善」。

金管會證期局副局長高晶萍說，上述罰案主要有4大缺失，第一，外資報告正式發布前，券商先行提供給客戶；第二，券商未依外資報告辦理推介，即推介內容和研究報告不具一致性；第三，向主管機關宣稱沒有提供外資報告給媒體，實際上分析師仍有提供報告給媒體；第四，將外資報告提供給沒有簽訂推介契約的客戶。

近期外資分析報告和實際操作疑出現兩面手法，引起市場熱議，國民黨立委曾銘宗21日在立法院財委會指出，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，無疑是坑殺國內散戶，要求金管會1個月內提交調查報告，對此金管會已請證交所進行了解。

高晶萍說，公開資訊觀測站設有澄清專區，若媒體引述外資報告內容，券商要在澄清專區說明報告是否由券商提供，若報導引述不完整或有差異以致可能引起投資人誤解，券商也要進行澄清；此外，證交所也有監視機制，若有異常情形，證交所可主動進行查核並要求券商說明。

針對外界質疑外資兩面手法，她表示，券商有經紀和自營部位，假如外資券商出具報告看好特定產業，但外資呈現賣超，會去檢視是經紀業務客戶意見不同所致，還是券商自營部位操作不同，若是後者，金管會將進一步調查相關資料，了解券商買賣情況是否有違反內部程序。

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依券商管理規則規定，券商內部針對買賣政策、買賣分析、決策執行均有內控規定，若券商買賣沒有按照程序處理，自營投資部位有缺失，金管會將可依證交法65、66條，依情節輕重處以撤照、停業、解除董監事或經理人職務等處分。

2014年曾發生過美國券商狙擊F股、發布F-再生目標價為0元的研究報告，導致F-再生股價大幅下挫，涉嫌違反證交法第155條第1項第6款散布不實資料情事，高晶萍說，此案金管會2014年5月間已向台北地方法院檢察署告發。（編輯：楊凱翔）1110322