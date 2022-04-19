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費半指數反彈 法人：台股有望挑戰17000點

2022/4/19 08:12
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（中央社記者張建中台北19日電）美股多半小幅收低，道瓊指數下跌39.54點，跌幅0.11%，費城半導體指數表現強勢，揚升56.96點，漲幅1.88%。法人表示，美國科技股轉強有助台股回升，指數有機會挑戰17000點關卡。

市場憂心升息對經濟產生負面效應，美股上下震盪，多半小幅收低，道瓊工業指數下跌39.54點，跌幅0.11%；標準普爾指數小跌0.90點，跌幅0.02%；那斯達克指數下跌18.72點，跌幅0.14%，費城半導體指數上揚56.96點，漲幅1.88%。

國內外產業訊息方面，中國因疫情採取封控措施，衝擊企業運作，近期傳出上海、昆山企業準備復工。廣達、英業達上海廠已恢復少量出貨，緯創昆山廠已提出復工申請，和碩上海及昆山廠尚待當地政府進一步指示。

鋼筋廠豐興本週盤價出爐，鋼筋、廢鋼及型鋼產品連3週維持平盤。業者表示，國際物料價格雖有跌勢，但新台幣匯率持續走貶，相互抵銷下繼續維持平盤。

醫材廠泰博科技年初訂購的快篩機台近期已上線，預計5、6月持續增加機台，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標。

法人表示，費城半導體指數彈升，應有助台股電子股止跌回升，帶動大盤指數挑戰17000點關卡，只是上檔反壓仍重，短期將呈區間震盪整理格局。（編輯：張均懋）1110419

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