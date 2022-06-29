臉書更新多項社團功能 社群互動更多元

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（中央社記者江明晏台北29日電）臉書（Facebook）今天發布訊息指出，即日起陸續更新社團中的多項功能，除了能輕鬆找到喜愛的社團，也針對有興趣的內容進行深度的討論及互動，讓社群互動更多元。

Facebook說明，此次功能更新包含在介面左側加入社團選單、新增語音專區、社團聊天室及社團內的動態消息專區，幫助大家更即時且彈性地針對特定主題進行交流。

Facebook指出，App與網頁版中，在左列的側邊選單中新增社團的不同功能，提供大家捷徑以找到喜愛的社團，選單上會呈現社團是否有最新動態，讓大家可自由探索或加入朋友參與的社團，也可快速建立自己的社團，更可釘選最愛的社團在選單的頂端，舉例來說：若希望可以快速接收到烹飪社團新上線的食譜，只要將此社團釘選在選單中最上面，即可查看社團中的最新資訊。

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此外，Facebook說，管理員可以創建更小、更有彈性的子群組，透過不同的互動方式，讓社群成員在共同興趣上進行更即時、更深度的討論。

管理員也可即時創建即時語音互動專區，讓成員自由進出專區，並透過聲音即時分享資訊或共同參與特定實況現場。管理員還可針對社團中特定主題或話題再設立多個不同的動態消息專區，以便社團中的成員方便追蹤主題並進行互動。例如在一個烹飪社團中，可另設探討甜點製作的動態消息專區，方便大家在社團內針對特定的主題與同好深度互動。（編輯：郭無患）1110629