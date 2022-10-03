黃天牧：金管會並未限空 非必要不用最極端措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會救市，10月起限制借券並拉高融券保證金成數，至於為何不實施平盤下禁空，金管會主委黃天牧今天表示，目前整體情勢還在變化中，金管會要仔細盤點可用措施，尚未到需要使用最極端措施的必要階段。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務報告及專題報告並備質詢，台股近期頻頻探低，金管會救市新措施10月起上路，成立委關注焦點。

黃天牧答詢時強調，金管會週五（9月30日）公布的新措施不是限空、也不是禁空，只是酌增放空成本。

國民黨立委林德福質詢時指出，金管會救市新措施，是否可能加速外資撤離速度與部位，黃天牧指出，今年外資已走了相當多資金，但台股目前仍有新台幣2000億元左右交易量，台股還有內資支撐；且台股有基本面，外資終究會重視基本面。

至於為何不直接實施平盤下禁止放空，黃天牧表示，目前整體情勢變化還在持續中，金管會要仔細盤點自己可以用的措施，非到必要階段不用最極端措施，因美國升息還沒有終止的跡象，金管會做任何措施都要進行穩健評估。

金管會10月起實施2項新措施，第一，自今年10月1日起，調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的30%調降為20%；第二，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%，透過墊高投資人放空成本，減緩股市賣壓。

黃天牧表示，金管會是經過審慎研究才提出新措施，可提高做空成本，延緩股價波動。（編輯：潘羿菁）1111003