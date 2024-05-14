澳洲編預算投資綠能轉型 盼成再生能源超級大國

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）澳洲今晚公布2024-2025年聯邦政府預算細節，在能源轉型方面，將投入17億澳幣（約合新台幣363.73億元）創立「未來澳洲製造創新基金」，以及支持氫能稅收優惠、促進綠色貿易等，目標成為再生能源超級大國。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，全球能源轉型是澳洲的黃金機會，預算投資目標是使澳洲成為再生能源超級大國。

預算書指出，澳洲生產再生能源的潛力具有優勢，澳洲政府將在2030年前透過「產能投資計畫」（Capacity Investment Scheme）投入超過650億澳幣（約合新台幣1.391兆元）用於再生能源投資。

其中，預算規劃投入2770萬澳幣將電池與太陽能等消耗能源整合至電網中，幫助澳洲人能從更便宜及潔淨的能源中獲益。

此外，預算投入17億澳幣創立「未來澳洲製造創新基金」（Future Made in Australia Innovation Fund），向澳洲再生能源署（Australian Renewable Energy Agency，ARENA）提供展延10年的資金挹注，加快新興產業成長。

預算提供4440萬澳幣在能源產業就業計畫：1.342億澳幣用於關鍵地區的技術及就業支持。

預算書指出，「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）計畫將激勵投資新產業，例如氫能稅收優惠將使得澳洲氫能計畫更快速商業化，政府預算也投入13億澳幣用於擴大「氫啟動」（Hydrogen Headstart）計畫。

預算規劃3220萬澳幣支持澳洲綠色產品建立市場及產品標準，使企業與貿易夥伴更容易採購低排放產品，其中，支持再生氫能將是焦點。

為實現2050年淨零目標，預算將投資在運輸、農業及土地、電力及能源、建築與環境等領域有效減排，包括投入6380萬澳幣，支持農業及土地產業的減排。

此外，澳洲政府將投資3.99億澳幣設立淨零經濟管理局（Net Zero Economy Authority），全方面支援淨零轉型，並額外投資4800萬澳幣用於澳洲碳權信用單位 （Australian Carbon Credit Unit）改革、2070萬澳幣用於改善社群參與。

澳洲政府並將投入15億澳幣用於支持潔淨能源技術，投入5.661億澳幣支持澳洲地球科學局（Geoscience Australia）繪製澳洲關鍵礦物、戰略材料、地下水及其他資源的地圖，對於淨零過渡非常重要。

為了實現再生能源滿足82%電力需求的目標，澳洲政府將與貿易夥伴合作，投資1430萬澳幣，支援建立有關不公平貿易行為的全球規則，以及高品質關鍵礦物貿易談判準則。

查默斯在今晚的預算演說中表示，全球能源轉型是澳洲的黃金機會，世界變化的步伐正在加快，澳洲的成長與投資方法也需要改變，若退縮，將錯過新一代的就業及繁榮。政府預算將投資在使得澳洲成為再生能源超級大國，用於開發低排碳產業、深化澳洲的淨零貿易參與等。（編輯：馮昭）1130514