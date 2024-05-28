推運具電動化 經部估今年1萬台國產電動小客車上路

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（中央社記者劉千綾台北28日電）為推動國產電動車，經濟部表示，已輔導國產電動小客車及電動商用車量產販售，包括納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7等車型。截至今年4月底，已有1555台n7領牌上路，預期今年將有1萬台國產電動小客車上路。

因應國發會訂定「2030電動車市售比30%、2040電動車市售比100%」的運具電動化目標，經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，協助車廠投入國產電動車在地生產，並開發符合國內低碳運輸所需的電動小貨車，同時也協助台灣車輛零組件產業朝向電動化及智慧化轉型。

經濟部表示，結合台灣充沛的ICT（資通訊）產業能量，推動車廠、零組件廠與ICT產業鏈結，發展出具國際競爭力的智慧車電產品，例如智慧座艙、智慧車載系統等，並透過國際交流合作對接全球市場，提升業者在國際電動車供應鏈位階，推動車廠擴大採用國產零組件，藉以整合台灣供應鏈能量。

經濟部表示，國產電動車LUXGEN n7由鴻華先進開發，具備整合台灣供應鏈、自主開發設計、大面積直列式面板及串聯充電系統平台等特色，其電子電器架構（EEA）關鍵零組件融合域控制器（Fusion Domain）採用旺宏電子、瑞昱等元件；車用資訊娛樂系統（IVI system）關鍵元件採用聯發科、啟碁等元件，售價也較進口電動車親民。

至於中華汽車所開發的電動小貨車，經濟部表示，除具備台灣自主開發特色外，在捷能動力科技馬達與驅動器等採用國產化零組件，有效串聯產業鏈能量。

經濟部表示，目前國內已成功推動鴻華先進、中華汽車等車廠開發國產電動車，後續將致力推動更多車廠生產售價親民的多樣化國產電動車型，以滿足社會大眾購車需求。

同時，經濟部表示，將持續配合交通部「運具電動化及無碳化」目標，與主計總處、財政部、環境部等進行跨部會合作，持續推動相關措施，包括公務車電動化、電動車稅賦優惠等，加速車輛產業朝電動化轉型。（編輯：張均懋）1130528