金管會修法 開放民眾網路投保日額型住院醫療險

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（中央社記者謝方娪台北6日電）因應保險數位發展，金管會修法開放民眾可透過網路投保日額型住院醫療健康險，同時增訂單一保險公司及同業所有投保通路累積住院日額保額上限，以防止道德風險。

因應金融科技發展，金管會自2014年訂定「保險業辦理電子商務應注意事項」，截至目前，已有36家保險業開辦網路投保，其中壽險業20家、產險業16家。

金管會今年9月29日針對「保險業辦理電子商務應注意事項」進行3項修正，放寬保險業可辦理網路保險的商品、服務項目及身分驗證管道，自9月29日修正即上路。

第一，為讓民眾有更快速且方便規劃醫療保險保障的投保管道，金管會在網路投保人身保險商品種類的正面表列中，新增「日額型住院醫療健康險」。

為防止道德風險，金管會同步增訂不同情境下單一保險公司及同業所有投保通路累積住院日額保額上限，舉例而言，若是保險公司新客戶並首次以網路註冊，單一保險公司住院日額上限為新台幣2000元，同業所有投保通路上限為4000元。

其次，因應身分驗證技術發展日趨多元，保險業辦理網路投保服務及網路保險服務的身分驗證作業，除現行一次性密碼（OTP）的身分確認方式外，金管會新增生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）、金融行動身分識別（金融FidO）等方式確認身分。

第三，為增加保戶辦理網路保險服務便利性，人身保險業網路保險服務事項的正面表列中，新增投資型年金險項目，並在保險業團體保險網路服務事項新增理賠紀錄查詢、事故通知項目。金管會修法後，民眾將可透過網路辦理投資型年金的贖回或標的轉換。

根據金管會統計，今年前8月產、壽險業網路投保初年度保費收入達25.94億元，年增近41.7%。（編輯：林淑媛）1111006