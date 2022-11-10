觀望美國通膨數據 新台幣升轉貶收31.905元

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國通膨數據即將出爐，市場陷入觀望，外資下午更是反手匯出，導致新台幣由升轉貶，收盤收在31.905元，微貶0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額16.07億美元。

美股主要指數收跌，加上市場緊盯美國即將出爐的消費者物價指數（CPI），金融市場保守觀望，台股拉回整理，今天盤中最低一度至13463.85點，尾盤跌幅收斂，指數終場收在13503.76點，下挫135.05點。

外匯交易員表示，近期美元獲利了結賣壓湧現，使得美元指數未再大幅衝高，緩和亞幣貶值壓力，而外資上午偏向匯入，更支撐新台幣匯率走揚，今天以31.940開盤後，最高升抵31.806元。

不過外匯交易員指出，外資午後反手匯出，使得新台幣升幅收斂並翻貶，終止連4升。

美國CPI數據今晚出爐，市場以此評估聯準會未來可能的升息路徑，並作為後續操作指引，外匯交易員表示，接下來外資動向將是左右新台幣匯率升貶的關鍵因素。（編輯：潘羿菁）1111110