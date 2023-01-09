外資連3天買超 台積電攻上481元創1個月收盤新高

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電將於1月12日舉行法人說明會，外資連續3個交易日買超，推升台積電股價強漲，今天收在481元，上揚22.5元，創1個月來收盤新高。

台積電法說會是台股本週重頭戲，也是市場研判今年產業景氣的重要風向球。法人多數預期，因供應鏈庫存調整影響擴大，台積電上半年業績恐將逐季滑落；其中，第1季營收將季減逾1成水準。

法人預期，今年半導體產業景氣將呈先低後高態勢，台積電在上半年營運修正過後，下半年業績可望止跌回升，全年營收將力拚持平。

隨著美股上週五勁揚，外資今天持續買超2.9萬張，連續第3個交易日買超，台積電開高走高，收在481元，創1個月來收盤新高，大漲22.5元，單日市值激增新台幣5834億元，攀高至12.47兆元，貢獻大盤186點。

在台積電強漲帶動下，晶圓代工廠聯電、世界先進、力積電、IC設計廠聯發科、信驊、譜瑞-KY及矽力-KY股價同步走高，並推升半導體類股指數大漲4.41%，為盤面焦點。（編輯：趙蔚蘭）1120109