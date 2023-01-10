台股開盤漲44.06點

首頁 / 證券台股開盤漲44.06點2023/1/10 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北10日電）台北股市今天開盤漲44.06點，加權股價指數為14796.27點，成交金額新台幣27.67億元。1120110#台北 聚焦新聞 早安世界》總統府嚴厲譴責中國持續軍演 指台海和平是兩岸共同責任 吳德榮：14日前高溫上看30度 15日起愈晚愈冷台北探12度 健保署科長涉擅查警調人員個資13年 10萬元交保 因應中國威脅 美和日菲整合指揮架構加強防務合作 中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返 美國民眾通膨與支出預期雙降 經濟前景混沌 楊紫瓊獲國家評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星 新華社長文間接承認白紙運動終結清零 星媒：反映鬆綁規劃不足 支持者暴動巴西前總統波索納洛避走美國 眾議員要拜登趕人 北部先回暖再轉冷 15日冷氣團南下低溫探14度 首週自中國入境8259人 陽性率19%似韓國監測數據 網現來路不明合利他命 食藥署示警違法可罰億元 前財長蘇建榮：稅收超徵非行政失能 屬經濟擴張自然現象 中國突然軍演 蘇貞昌：民主國家團結對抗威權擴張 2026台海兵推結果美日台慘勝 美智庫建議國軍用更簡單武器 總統府：嚴厲譴責共軍以莫須有指控在台海軍事活動 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。