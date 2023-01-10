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台股開盤漲44.06點

2023/1/10 09:05
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（中央社台北10日電）台北股市今天開盤漲44.06點，加權股價指數為14796.27點，成交金額新台幣27.67億元。1120110

#台北
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