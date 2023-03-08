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國巨2月營收14個月次低 庫存需求調整中

2023/3/8 18:16
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天傍晚公布2月自結合併營收新台幣85.88億元，是14個月來單月次低。國巨指出，供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中。

國巨2月自結合併營收85.88億元，較1月85.03億元增加1%，但較去年同期92.47億元減少7.1%，是2022年1月以來次低。累計今年前2月國巨自結合併營收170.91億元，較去年同期195.04億元減少12.37%。

國巨指出，2月合併營收較1月增加，主要是2月工作天數回升，不過供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中。

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展望未來，國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

美系外資法人7日報告預估，國巨第1季業績可超過255億元，較去年第4季288億元季減約11%至12%區間，預估受到個人電腦市況需求疲軟影響，國巨在電腦用鉭質電容以及部分高階積層陶瓷電容（MLCC）產品仍待消化庫存，預估到第2季業績可逐步回溫。（編輯：楊蘭軒）1120308

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