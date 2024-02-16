台積電效應？ 台南新市、善化舊制房屋所得標準調升

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部今天公布112年度個人出售房屋的財交所得計算規定，全台368個行政區中，逾半數計算標準調升，以台南市新市區、善化區調高5個百分點最多，高雄前鎮區調高4個百分點，推估是「台積電效應」發酵、擴散，帶動周邊房市熱度。

此外，房地總成交金額達「一定金額門檻」（即豪宅）的標準也調整，粗估將有約4000件豪宅交易案稅負加重。

個人出售房屋，依取得時間點不同，課稅方式分為舊制及「房地合一新制」。按規定，舊制案件若可明確知道實際交易價格及原始取得成本，要以「賣價減成本」計算獲利課稅。

不過，若無法證明或查清賣價、取得成本，就得靠財政部每年公布的「個人出售房屋財產交易所得標準」來設算課稅，而計算方式主要又分成2類，首先是以「房屋評定現值的一定比例」來計算獲利。

根據財政部今天公布的112年度個人出售房屋財產交易所得計算規定，適用範圍是今年5月申報去年出售舊制房屋的交易案件。

財政部表示，全台368個行政區中，196個、逾半數計算標準有調升，幅度落在1個至5個百分點，以反映地區差異及市場行情；主要是考量部分地區交易熱絡，帶動當地整體房價上揚，同時，為了讓經濟發展程度相當的鄰近地區，計算標準達到衡平。

觀察調升5個百分點的行政區，包含台南市新市區、善化區，調升4個百分點者為高雄市前鎮區；推估是「台積電效應」發酵、擴散，提升當地房市熱度。

同時，台北市調增1個百分點，依房屋評定現值的45%計算。新北市板橋區、永和區、中和區、三重區、新店區、蘆洲區、新莊區、土城區，均調高3個百分點，依房屋評定現值的41%計算，是首度有台北市以外的行政區，計算標準超過40%。

此外，高價房屋另有一套計算方式，房地總成交金額達「一定金額門檻」者，將成交總價「屬房屋收入」部分按17%計算所得。

這次財政部調降高價房屋的認定門檻，台北市由新台幣7000萬元降至6000萬元、新北市由6000萬元降至4000萬元，其餘4個直轄市及新竹縣市由4000萬元降至3000萬元，其他縣市由4000萬元降至2000萬元。

財政部官員解釋，此門檻調降後，適用範圍將擴大，設算的所得額會更接近實際所得；粗估將有4000多件交易案受影響，財產交易所得稅恐增加。（編輯：趙蔚蘭）1130216