金控前2月獲利衝982億元 國泰金奪單月獲利王

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、張璦台北8日電）金融市場回暖，14家金控2月稅後淨利達新台幣442.97億元，年成長81%，累計前2月共賺982.01億元，較去年同期大增105%，國泰金2月賺破百億元，奪下單月獲利王。

市場修正對美國聯準會（Fed）的降息預期，新台幣兌美元呈現單月貶值，緩和壽險的避險成本壓力。

觀察個別金控，國泰金拿下單月獲利王，富邦金累計前2月稅後淨利及每股稅後盈餘均居14家上市金控之冠，為金控獲利雙冠王；新光金受惠子公司新壽股海大賺，擺脫單月虧損窘境，累計前2月稅後虧損縮小到9.34億元。

受惠旗下人壽、銀行及證券3引擎動能齊發，富邦金2月稅後淨利達83.1億元，年增5.34倍，累計前2月稅後淨利達223.8億元，年增2.03倍，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.72元。其中，子公司台北富邦銀行累計前2月稅後淨利續創歷年同期新高，富邦證券2月及累計前2月稅後淨利雙創歷年同期新高。

國泰金2月稅後淨利109.9億元，累計稅後淨利203.9億元，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.41元，居金控第二。國泰金表示，國壽2月獲利75.2億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注，國泰世華銀受惠累計稅後淨利71.2億元，年成長15%，續創歷史新高。

中信金2月稅後盈餘45.39億元，累計前2月合併稅後盈餘133.45億元，EPS為0.68元，居金控第三。中信金表示，中信銀存放款及財富管理業務動能持續成長，單月獲利達35.22億元；台灣人壽2月受惠美元升值，減緩避險成本壓力，加上處分利得，單月獲利7.3億元。

台新金2月稅後淨利達16.5億元，年減11.29%，累計前2月稅後淨利達36.4億元，年增10.64%，EPS為0.27元。因今年春節落在2月，影響銀行手續費收入，主要子公司台新銀行2月稅後淨利為12.4億元，年減8.82%，但累計前2月稅後淨利達30.9億元，年增5.82%，主因淨利息收益成長挹注獲利。

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新光金子公司新光人壽2月在股海實現近40億元資本利得，2月稅後淨利達5.96億元，帶動新光金2月同步轉虧為盈，單月稅後淨利13.16億元，累計前2月稅後虧損縮小至9.34億元，相比2023年同期少虧50.33億元，EPS為負0.06元。

4大公股金控方面，兆豐金前2月稅後淨利76.58億元、年減1.6%，EPS為0.54元，居公股之首；第一金前2月稅後純益46.72億元、年成長7.8%；合庫金前2月稅後淨利35.68億元、年增約7%；華南金前2月稅後賺35.57億元、年成長12.6%。（編輯：林興盟）1130308