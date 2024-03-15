台股跌255.42點
2024/3/15 13:49
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌255.42點，為19682.5點，跌幅1.28%，成交金額新台幣5558.45億元。
加權指數開盤為19845.45點，盤中最高19888.13點，最低19682.5點；不含金融股指數17174.36點，跌238.34點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.55%、食品股跌0.85%、塑化股跌0.93%、紡織股跌0.31%、機電股跌1.48%、造紙股跌0.53%、營建股跌0.87%、金融股跌0.55%。
委買張數2279萬5235張，委賣張數1363萬5229張，成交張數956萬4592張。
收盤時上漲290家，下跌658家，持平82家。
成交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、臺企銀、中信上游半導體、開發金。
漲幅前5名個股為明輝-DR、波力-KY、南寶、AMAX-KY、尼得科超眾。
跌幅前5名個股為沛爾生醫-創、廷鑫、台通、揚智、漢唐。1130315
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