更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股跌255.42點

2024/3/15 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌255.42點，為19682.5點，跌幅1.28%，成交金額新台幣5558.45億元。

加權指數開盤為19845.45點，盤中最高19888.13點，最低19682.5點；不含金融股指數17174.36點，跌238.34點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.55%、食品股跌0.85%、塑化股跌0.93%、紡織股跌0.31%、機電股跌1.48%、造紙股跌0.53%、營建股跌0.87%、金融股跌0.55%。

委買張數2279萬5235張，委賣張數1363萬5229張，成交張數956萬4592張。

收盤時上漲290家，下跌658家，持平82家。

成交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、臺企銀、中信上游半導體、開發金。

漲幅前5名個股為明輝-DR、波力-KY、南寶、AMAX-KY、尼得科超眾。

跌幅前5名個股為沛爾生醫-創、廷鑫、台通、揚智、漢唐。1130315

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海無力撐盤 台股跌140點拚守19800點
172.30.142.213