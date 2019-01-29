菲律賓眾議院通過法案 准許大麻醫療使用

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓眾議院今天三讀通過一項允許大麻合法用於醫療的法案，這項法案能否成為法律，將視參議院的動向而定。參議院目前沒有相關法案。

眾議院今天以163票贊成、5票反對、3票棄權，通過眾議院第6517號法案，准許把大麻應用於醫療，以及擴大研究大麻的醫療特性。

根據法案，病人只要被醫師診斷出患有可導致極度疼痛的衰弱性或慢性病症，必須接受緩解治療，就有使用大麻的資格。

法案規定，由衛生部與緝毒署管制醫療用大麻，如果有人把大麻用於休閒或抽菸等用途，仍屬違法。

菲律賓的立法程序是由眾議院及參議院提出並通過各自版本的對應法案，經兩院聯席委員會整合為單一版本，再交由總統簽字。

目前菲國參議院暫未提出大麻醫療使用合法化的法案。參議院議長索托（Vicente Sotto III）認為，「2002年綜合危險藥物法」已有條文准許將大麻投入醫療或研究用途，不必另外立法。

菲律賓「2002年綜合危險藥物法」將大麻列為禁藥，種植大麻、持有500公克以上的大麻，均可判處無期徒刑。但總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和眾議院議長雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）都支持大麻醫療使用合法化。

杜特蒂2018年12月稱政務繁重時會用大麻提神，但隨後改稱只是在「開玩笑」。

曾任總統的雅羅育稍早在接受電視台採訪時表示，她到可合法使用大麻的國家旅行時，有時會使用大麻，緩解頸椎退化帶來的疼痛。（編輯：郭中翰）1080129