台電僱員報考人數4年新高 平均到考錄取率4.89%

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台電僱員甄試今天登場，共2萬6288人報考，創4年來新高，預計錄取826名；實際到考人數1萬6888人，平均到考錄取率約4.89%，將在10月22日公布複試名單。若考生通過訓練，正式聘用起薪為新台幣3.1萬元。

為了加速招募新人、改善人力結構以及傳承技術與經驗，國營事業近年大舉招才。台電透過新聞稿指出，2019年新進僱用人員甄試今天登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4地共13個考場舉行初試，預定10月22日公布複試人員名單。

台電統計，報考人數共計2萬6288人，創4年來新高，預計錄取826名，報名錄取率為3.14%。實際到考人數1萬6888人，到考率64.2%，平均到考錄取率約4.89%；報名人數次高為2017年的2.5萬人，第3名則為2016年的2.3萬人。

台電指出，綜合行政類報名人數依然最多，共計1萬4818人，報名錄取率僅0.67%，是台電自2012年舉行僱用人員招考以來綜合行政類錄取率第3低。另外，今年首度招考的「重車駕駛及機械操作」，有372名考生角逐5個名額，報名錄取率僅1.34%。

台電表示，電力技術人員肩負穩定供電職責，也需要足夠體力才能勝任。因此，相關類別的考生須通過體能關卡。除此之外，為考量輸、配、變電相關類別未來將要進行維護施工、搶修及登高等大量體能消耗作業，複試時將加測「負重行走」項目，提醒考生可及早準備。

台電指出，最終錄取人員須經1年內部訓練，考評合格正式僱用後起薪約3萬1000元。甄試簡章、相關資訊及工作性質說明影片可在甄試網站（http://recruit.taipower.com.tw）或台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）查詢。（編輯：蘇志宗）1080825