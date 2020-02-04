口罩7天買2片 侯友宜：限縮購買量恐疑慮更多

民眾購買口罩6日起採實名制；新北市長侯友宜（右）4日受訪時表示，防疫從中央到地方要全力上下一心、共同面對，但原本每人可買3片口罩不限次數變成7天2片，限縮民眾購買的數量更少，可能造成民眾疑慮更多、心情更亂。中央社記者王鴻國攝 109年2月4日

（中央社記者王鴻國新北4日電）民眾購買口罩6日起採實名制，但新北市長侯友宜今天質疑表示，原本每人可買3片口罩不限次數變成7天2片，限縮民眾購買的數量更少，可能造成民眾疑慮更多、心情更亂。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，防疫從中央到地方要全力上下一心、共同面對，中央願意面對口罩問題提出解決方法，這種改變是一個態度，但原本每人可買3片口罩不限次數，突然一下子變成7天2片。他直呼這樣夠用嗎？

他表示，依照衛福部公布戴口罩原則，其中，民眾進出封閉空間、人潮擁擠的地方建議民眾戴口罩，但如果每天要搭乘捷運及大眾運輸上班的人，7天2片夠嗎？更何況慢性病患、感冒者夠嗎？外國友人無健保卡如何領取？相關配套措施一定要說明清楚，不然更會造成民眾恐慌。

侯友宜說，中央春節前宣稱口罩足夠，數量多達4500萬個，但短短幾天，目前到底剩下多少？現階段每天可產出多少量？分配給第一線防疫作戰醫護人員與公務體系人員多少量？真正配發到民眾手上又有多少量？必須講清楚、說明白。

侯友宜強調，口罩最重要是源頭管理，源頭如果管理不清楚，只是在下游末端採用實名制，限縮消費者購買的口罩數量更少，民眾疑慮會更多、心情會更亂。

他建議中央，既然口罩充足，就把量講清楚，如果防疫物資真的不足，面對防疫作戰，大家一定能共體時艱、互相包容，中央一次說清楚，上下一心且立定原則與標準，這樣才能讓民眾安心及安定。

他表示，地方一定配合防疫作戰，他也對新北可能口罩過期及囤貨情事，要求經發局、消保官及警察等機關全面動員查察，最近查獲6起案件，他已要求嚴懲絕不寬貸，他對發國難財的惡意廠商絕不留情。（編輯：李錫璋）1090204