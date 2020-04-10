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武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎累計382例 6死13重症91人已痊癒

最新更新：2020/04/10 18:32
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至10日為止，全台累計382例確診病例，其中有6死、13人重症使用呼吸器，另有91人已痊癒解除隔離。（示意圖／中央社檔案照片）
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至10日為止，全台累計382例確診病例，其中有6死、13人重症使用呼吸器，另有91人已痊癒解除隔離。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北10日電）武漢肺炎持續延燒，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至今天為止，全台累計382例確診病例，其中有6死、13人重症使用呼吸器，另有91人已痊癒解除隔離。

防疫資訊

疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，國內382例確診個案中，有21人為無症狀感染者，另有13人重症使用呼吸器治療當中，重症者均為年齡60歲至70歲高齡族群、有潛在疾病，不論感染流感或武漢肺炎，都是併發症高風險族群。

莊人祥說，若按世界衛生組織（WHO）分類，個案中，無併發症的輕症約占71%、肺炎21%、嚴重肺炎3.7%、急性呼吸窘迫症候群3.2%。

對於近日傳出隔離病房空床數不足問題，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全台負壓隔離病房共有1000多床，其中有386床空床，已比3月底境外移入高峰時期清出較多空床，當時最低一度不到300床，陸續開設的專責病房仍有1370床空床，收治量無須擔憂。

此外，羅一鈞說，部分加護病房有特別的負壓設備，明訂每20床要有1床，但因目前重症個案少，醫院若床數不夠，也可調度鄰近醫院或透過地區指揮官做跨縣市調度，不用擔心有調不出去的問題。（編輯：陳政偉）1090410

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