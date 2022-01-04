學生確診連10天加零 總數維持938例

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（中央社記者陳至中台北4日電）春節返台人潮多，防疫旅館出現群聚事件，不過教育部今天更新COVID-19各級學校學生確診案例統計，連續10天未新增病例，累積總數維持938例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月3日下午5時30分為止，共有938名學生染疫，其中有723名是本土案例，215例境外移入。

以教育階段區分，大專校院共391名案例、高中154名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。這項數字從110年12月25日（公布累積到24日統計）起到今天，都沒有變化，也就是連續10天「加零」。

桃園市某國小及高中因有學生疑似在元旦連假期間接觸確診者，依桃園市教育局指示今天實施預防性停課和全校清潔、消毒。

依照中央流行疫情指揮中心公布的停課標準，中小學一班有1名師生確診，全班停課14天；一校有2名師生確診，全校停課14天。目前桃園2校屬「預防性停課」。（編輯：方沛清）1110104