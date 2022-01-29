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春節連假首日全台各地有雨 冷氣團估持續到除夕

2022/1/29 10:09（1/29 10:29 更新）
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29日白天開始全台各地有雨，氣象局估這一波冷氣團預計影響到31日除夕。（中央社檔案照片）
29日白天開始全台各地有雨，氣象局估這一波冷氣團預計影響到31日除夕。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）今天是春節連假第一天，白天開始全台各地有雨。受到東北風及南方雲系影響，中央氣象局清晨針對基隆北海岸發布局部大雨或豪雨特報；宜蘭、花蓮及台東地區則是大雨特報。

中央氣象局預報表示，受到大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷。這一波冷氣團預計影響到31日除夕，民眾要留意天氣變化。

在降雨方面，由於南方雲系北移，水氣多，各地天氣都不穩定，南部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，東北部、東南部及南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

氣溫方面，中部以北及宜花天氣轉濕冷，北台灣高溫攝氏17、18度，中南及花東20至22度，入夜後各地低溫大約在15度到18度，這一波冷氣團預計影響到31日除夕，民眾要留意天氣變化。

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明天受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚也冷；北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易有8至9級強陣風。離島在年假期間風、浪都很大，前往海邊活動、交通要特別注意。其中金馬氣溫比較低，也要特別注意保暖。（編輯：管中維）1110129

（氣象局提供）
（氣象局提供）
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