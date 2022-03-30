華航獲評國際碳揭露領導企業 宣示2050零碳排放

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中華航空今天說，響應國際減碳趨勢，宣示2050年達到淨零碳排放目標，今年再度榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（Supplier Engagement Rating）評比為領導等級。

CDP為國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威的評比。

中華航空今天發出新聞稿表示，華航是台灣首家交通運輸業者主動連續10年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊，積極提升內部管理能量、定期更新與布建「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，TCFD）作業機制及落實外部利害關係人溝通。

華航表示，近年透過優先同業建立的價值鏈環境暨能源風險管理機制，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運環境、能源及碳風險，相關作業績效獲CDP評鑑肯定，供應鏈議合評鑑獲評為領導等級（Leadership）。

永續航空燃油（Sustainable aviation fuels，SAF）已為國際航空產業達成2050年淨零碳排目標的關鍵措施。為使台灣航空產業銜接國際永續發展趨勢，華航表示，2017年率先國內航空業界於A350-900新機飛渡回台添加永續航空燃油，2021年起持續引進新世代節能客機 A321neo全機隊交機飛渡作業添加10%永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約8成。

另外，華航表示，今年邀請國內重要產學研單位，再度舉辦永續航空燃油推動策略研討座談會，提出推動策略建言，華航永續相關作為也獲得高度肯定與評價，將持續帶領國內同業腳步，為全球航空產業永續航空燃油發展盡份心力。

華航指出，華航不僅為台灣首家航空公司推動完整ISO 14064-1企業營運碳盤查，納入上下游價值鏈及供應鏈鑑別量化作業，積極扶植集團碳管理能量，更為國內第一家推動全方位ISO14001、ISO50001企業環境暨能源管理系統的航空公司，引領台灣運輸業環保永續升級並與國際接軌。（編輯：張雅淨）1110330