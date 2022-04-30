蘇貞昌：改革台鐵是為提升安全 請員工敞開心胸

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄30日電）行政院長蘇貞昌今天表示，如果用罷工、不加班讓乘客不便，會讓國民失望；改革台鐵是為提升安全，請員工敞開心胸向前走，恢復台鐵榮光。

交通部長王國材稍早說，台鐵明天會有部分司機員上班，開出18班列車。

蘇貞昌上午在高雄市出席「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」時，接受媒體聯訪表示，百年台鐵過去為台灣交通做出巨大貢獻，獲國民肯定，但百年台鐵僵化，非活化、公司化不可，這是國民期待，也是前陣子車禍受難者家屬懇切呼籲。

他說，相信員工比任何人都期待好好改革台鐵，恢復往日榮光，如果罷工、不上班或不加班讓乘客不便，不會給台鐵加分，尤其明、後天許多學生要考試，造成不便實在很不好。

蘇貞昌表示，交通部多次誠心誠意和工會溝通，政府會用最大魄力、效率改革，是為提升安全，也一定承諾和保證安定台鐵、保障員工福利。

此外，有媒體問到衛生福利部長陳時中在台北市長選舉民意調查下跌，蘇貞昌說，陳時中以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫為重，從沒想自己或選舉，國民應肯定做事的人，鼓勵做得好的團隊，不要被不當消息左右、帶風向。（編輯：李明宗）1110430