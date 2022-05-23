快篩陽視同確診 蘇貞昌：為保全公衛量能須完整演練

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（中央社記者陳俊華台北23日電）外界關注快篩陽視同確診措施何時上路。行政院長蘇貞昌今天說，為保全公衛量能並使民眾儘速取得藥物，請指揮中心討論細節，針對各大型篩檢站、醫院增加功能後的行政流程完整演練及規劃。

指揮中心指揮官陳時中22日宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內疫苗施打情形、家用快篩試劑整備及實名制辦理情形等議題進行討論。

蘇貞昌表示，中央協助設置的大型篩檢站，目前都提供充足的量能和方便的看診與給藥服務。有關指揮中心針對民眾在快篩陽性後，經醫事人員診斷可認定為確診的規劃，為保全公衛量能並使民眾儘速取得需要的藥物，請指揮中心討論細節，務必針對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程完整演練及規劃。

指揮中心指出，目前家用快篩試劑的國內徵用及國外採購共計約3億5000萬劑，截至19日已到貨量約有1億107萬劑；有關地方政府公衛體系需求部分，已撥發7次共計1037餘萬劑免費提供地方政府公費需求，這週將再撥發近405萬劑；另外，也將以各縣市人口總數15%計算，提供總數約350萬劑作為地方安全儲備量。

指揮中心說，截至5月22日止，實名制部分每日剩餘份數最多為總進貨量5.4%；超商及零售通路22日銷售剩餘量約為137萬劑，將持續滾動調整每日配送量及銷售量。

蘇貞昌聽取報告後指出，由於國內疫情仍屬高峰或高原期，有關快篩劑的銷售及實名制配送量，請指揮中心持續盤整民眾需求，視未來到貨量及庫存量調整各熱點的配送，使民眾能夠快速方便取得家用快篩試劑；也請指揮中心就疫情趨勢，整備足夠的抗病毒藥物，做好充足準備。（編輯：蘇志宗）1110523