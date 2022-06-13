白天各地高溫可達34度 東南部注意焚風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中央氣象局今天表示，受西南風影響，僅迎風面中南部沿海地區偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，白天各地高溫約31至34度。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫約攝氏24至28度，白天各地高溫約31至34度，其中東南部地區有焚風發生的機率，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷有36度高溫發生的可能，請注意防曬並多補充水分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；桃園至苗栗、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受西南風影響，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1110613