以台灣茶文化為主軸 柏林旅展吸引歐洲旅客來台

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（中央社記者余曉涵台北8日電）全球最大旅展德國 ITB柏林旅展睽違3年再度舉辦，其中台灣館是由台灣新銳藝術家李文政擔任設計顧問，打造客、溫馨的台灣茶酒館，要用台灣茶文化吸引歐洲旅客來台。

交通部觀光局駐法蘭克福辦事處發布新聞稿表示，全球第一大旅展德國 ITB柏林旅展睽違3年再度登場，這次協同10多個台灣代表單位，包含旅行社、航空公司、文化展演團體及台灣觀光協會共同前往德國柏林參加ITB，3月10日將前往法國巴黎辦理台灣觀光推廣會，全力行銷台灣獨特風貌及觀光魅力，爭取更多歐洲旅客來台旅遊。

ITB柏林旅展規模龐大，是匯集各國觀光業者年度觀光盛會，疫情前每年約有逾180多個國家、1萬個單位參展。

觀光局表示，在柏林旅展的台灣館邀請台灣新銳藝術家李文政擔任設計顧問，打造好客、溫馨的台灣茶酒館，透過台灣古地圖、木作家具、茶櫃等布置，重現復古茶館，要用舒適氛圍、溫潤燈光、沏茶香氣讓歐洲業者感受滿滿的台灣好客之心、款待之情。

除此之外，觀光局表示，運用高掛上空的LED螢幕呈現台灣多元面貌，展現台灣兼容傳統文化與科技數位的國家形象。

觀光局表示，展期每天將安排歐洲台灣精品茶學會茶藝師介紹台灣茶文化、帶領歐洲業者品茗，同時提供客家油紙傘彩繪等文化體驗。

而連年入選亞洲50大酒吧的台北Bar Mood酒吧特別設計創新酒譜，以噶瑪蘭威士忌為基底，將台灣四季春茶及紅心芭樂入酒，台式風味調酒將驚艷歐洲朋友的味蕾。（編輯：李亨山）1120308