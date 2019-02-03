核電廠不延役 馬英九：已公投卻不照辦很不應該

（中央社記者王承中台北3日電）經濟部拍板核電廠不延役，行政院長蘇貞昌指是因過去政策錯誤。前總統馬英九今天表示，這樣很不應該，大家公投了半天居然不照辦，違反民主原則。若之前有錯，現在民進黨執政，可以改過來。

經濟部拍板核電廠不延役，國民黨立法院黨團認為，「以核養綠」公投案通過，經濟部卻拍板核電廠不延役，顯然忽視民意。行政院長蘇貞昌2日表示，沒有不尊重以核養綠公投，因為過去政策錯誤，到現在核廢料無處去，「這是事實困難」，未來會努力推動再生能源。

馬英九上午在前往台北市興隆市場採買年菜前受訪表示，這樣很不應該，大家公投了半天，現在居然不照辦，違反民主原則，對台灣能源發展有非常不利的影響。

對於蘇貞昌指過去政策錯誤，馬英九說，民進黨現在執政，如果說以前有錯誤，蘇貞昌可以改過來，為什麼不改，要繼續錯下去嗎？這個邏輯不通。

前國民黨政策會執行長蔡正元提出，應在民調和黨員投票名單上放上高雄市長韓國瑜的名字，把韓國瑜當作「防磚條款」，看誰跨得過這個門檻或至少距離最近，國民黨就給予提名。

馬英九表示，他沒有研究，如果這麼多人希望來參選，對國民黨來講是興旺的象徵，「好事情」。

媒體詢問對韓國瑜參選2020總統大選的看法，馬英九說，要看韓國瑜自己的意願。（編輯：張良知）1080203