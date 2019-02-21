兩岸關係嚴峻 陳明通：人不是我殺的

陸委會主委陳明通21日強調，政府一直以來都秉持捍衛國家主權、防衛性的態度研議兩岸政策，是中共總書記習近平主動提出「一國兩制」，兩岸關係日趨嚴峻，「人不是我殺的」。中央社記者繆宗翰攝 108年2月21日

（中央社記者繆宗翰台北21日電）陸委會主委陳明通今天強調，政府一直以來都秉持捍衛國家主權、防衛性的態度研議兩岸政策，是中共總書記習近平主動提出「一國兩制」，兩岸關係日趨嚴峻「人不是我殺的」。

他並強調，中共要統一台灣是陽謀不是陰謀，「一國兩制」台灣方案也已經放在習近平桌上。在這種情形下，中國國民黨主席吳敦義仍提出要洽簽兩岸和平協議，「他們有信心，我們不放心」。

大陸委員會下午舉行例行記者會，由陳明通親自主持，他在記者會開始後，主動說明研擬洽簽兩岸政治性協議「國會雙審議，人民雙公投」的高門檻修法方向。

有媒體詢問，今年正逢台灣進入選舉年，政府此舉是提高兩岸政治衝突。陳明通表示，自己上任以來推行「守恆」的兩岸政策，即「台灣不接受中華人民共和國統治、台海不要有戰爭」。

他強調，在國安團隊掌握下，總統蔡英文早在今年元旦談話就提出「四個必須」、「三道防護網」等警醒， 但習近平仍提出「民主協商『一國兩制』台灣方案」主張。對此，吳敦義也續提若國民黨重新執政，就要洽簽「兩岸和平協議」。

陳明通說：「我是防衛性的，這都是他們出招的」，「人不是我殺的！」

他指出，「一國兩制」台灣方案如今已經放在習近平桌上。對中共而言，統一台灣是有急迫感的，進程也已經發動了，「人家已經兵臨城下」；簽署兩岸政治性協議具高度爭議性，政府當然必須設置「高門檻」防衛機制。

另外，新黨主席郁慕明1月曾提出，新黨願意率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制；若跑去對岸政治協商要被關5年，他也接受。

陳明通今天則表示，此舉將違反兩岸人民關係條例第5-1條，「勸他（郁慕明）不要輕易以身試法，中華民國還是有法律的」。（編輯：林克倫）1080221