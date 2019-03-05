訪韓國瑜 朱立倫指兩人絕對不會是對手

前新北市長朱立倫（左）5日到高雄市拜訪高雄市長韓國瑜（右），朱立倫面對媒體聯訪時強調，兩人「絕對不會是對手、絕對同心協力」。中央社記者王淑芬攝 108年3月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）前新北市長朱立倫今天拜訪高雄市長韓國瑜，兩人碰面時手牽手相見歡。面對媒體詢問兩人的關係是同志還是對手？朱立倫說，「絕對不會是對手、絕對同心協力」。

高雄市長選舉後，韓國瑜及朱立倫今天首次見面。韓國瑜於下午2時30分到高雄市政府大門迎接朱立倫到訪，韓國瑜說，這是盡地主之誼；朱立倫表示，他是來見老朋友。兩人見面時還熱情擁抱，互動熱絡。

兩人原本預計半個小時的會面時間，直到下午3時35分才結束。

會後，朱立倫受訪指出，感謝韓國瑜盛情款待，他因為有擔任16年地方首長的經驗及心得，了解也交換了韓國瑜擘劃的高雄願景，以及交通、招商、財政困難等問題。

朱立倫說，高雄是南台灣的精華及經濟原動力所在，過去高雄可能比較少看到拚經濟，他相信韓國瑜是位拚經濟的市長，也相信能翻轉高雄。

媒體詢問朱立倫是否來尋求韓國瑜的支持？朱立倫表示，「我們過去是好朋友、現在是好朋友、未來也是好朋友」，不管在任何工作崗位或角色，一定會相互支持、相互鼓勵，韓國瑜給他很多加油及鼓勵，「韓國瑜做什麼我支持他，我做什麼韓國瑜也會支持我」。

媒體追問，這包括韓國瑜選總統嗎？朱立倫說，已經講得很清楚，兩人會互相支持。

韓國瑜表示，目前是一心一意拚經濟，對他而言，手心手背都是肉，期待朱立倫心想事成，未來有機會為中華民國投入更多心力及貢獻。

預定7日宣布參選2020總統大選的前立法院長王金平曾到高市府拜會韓國瑜，朱立倫今天來訪。媒體詢問韓國瑜面對這樣場面是否有「搶親」的感覺？ 韓國瑜說，大家想太多了。

韓國瑜指出，台北是台灣的大腦、高雄是經濟心臟，他們兩人交換建設心得，未來不管朱立倫做什麼選擇，他都會全力支持。

中國國民黨總統初選確定「7成民調、3成黨員投票」方式及不排除兩階段徵召。朱立倫表示，目前大家擔憂的是台灣經濟困境及兩岸關係緊張，希望能走出困境、兩岸和平，這就是何以國民黨在2020要贏的原因。

他說，「贏」是重要的目標，國民黨要推最強的候選人，「現階段是要全力以赴，韓國瑜現在是在衝市政，有此共同的心情」。

朱立倫指出，國民黨初選只是過程，過程不可能、也不應該造成黨內紛爭。過程過了就是要團結，團結才能爭取勝選。他與韓國瑜剛講了會相互支持、鼓勵，爭取民眾的支持。

媒體追問朱韓會是誰牽的線？朱立倫表示，早就要來，但因為前一陣子與韓國瑜相繼出國。

媒體追問這場原本不公開的行程後來公開，不怕王金平不開心嗎？韓國瑜說，手心手背都是肉，希望大家不要想太多。

原本可以搭乘電梯下樓，但朱、韓兩人手牽手走樓梯，韓國瑜還送朱立倫到一樓搭車。

媒體再追問兩人的互動會是同志還是對手？朱立倫表示，「絕對不會是對手、絕對同心協力」。（編輯：戴光育）1080305