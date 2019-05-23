賴清德：新方案已是底線 我不會退黨參選

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）前行政院長賴清德今天說，他昨天到民進黨提出新方案，絕對不是偷襲，「我已經讓了，我也提出一個贏的方案，這個已經是底線」；他不會退黨參選，一定盡最大力量贏得這場初選。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比民調，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

不過，賴清德此舉被指為「突襲」黨中央，賴清德今天接受媒體人彭文正「政經關不了」網路節目專訪表示，「說突襲太沉重」，他也是21日晚上才知道蔡陣營要在中執會裡面修改選舉辦法，他期期以為不可，因為選舉辦法已公告，如果競選過程中修改，恐怕難取信社會大眾，一旦初選失去公信力，難贏得國人支持。

賴清德說，他也不忍心兩邊僵持不下，因為黨主席卓榮泰已公開說不認同選舉辦法被更改，卓榮泰請蔡賴雙方代表人聯絡兩邊參選當事人看有無新的方法，大家共同討論，因此，他才去黨中央。

賴清德強調，「這絕對不是偷襲」，蔡陣營在中執會裡面提案子，「有沒有先讓我知道嘛？我不是偷襲，我真的是一番苦心。」很可惜提出方案後，招來很多攻擊，他希望攻擊他的人留一扇窗，「看看我真的想要解這個局的苦心」。

賴清德認為，選舉辦法不是不能改，但要適用於下任，過程若更改，會有法律問題。

針對日前接受媒體專訪談到是否脫黨參選表示「該脫黨的不是我」，賴清德說，他接受初選結果，若贏代表民進黨，若輸就支持贏的人，他沒有脫黨競選問題。

若初選輸了下一步，賴清德表示，一定要打贏初選，他有相當信心；如果發現對手出老千、賭爛帳該怎麼辦？賴清德說，希望不會，因為如果這樣誰都是輸家，對民進黨而言更是災難，很難再取得國人支持。是否想過副手人選，賴清德說，沒有。

賴清德在晚間播出的「關鍵時刻」專訪也說，他不會脫黨競選，他深愛這個黨，也希望在台灣關鍵時刻，能夠承擔這責任，這是他出來參選的動機。

他說，今天如果談合作，過程一定要遵守民主原則，「否則你要談合作、談一加一那個都是天方夜譚」。

賴清德說，他是中執會前一天晚上，才知道對方想要修改選舉辦法，但是，如果沒有按照原來的機制走，如何談合作、如何談團結、如何得到國人的支持，這一點是最根本的。

賴清德強調：「我已經讓了，我也提出一個贏的方案，這個已經是底線了，我也沒有辦法想出其他更好的方法。」

他也說，如果蔡陣營更改選舉辦法，結果誰輸誰贏還不知道，「那何必呢，你改變、你破壞黨的制度讓黨未來後患無窮，沒有必要嘛」，如果用這個新的贏的策略，他就只有一個機會，其他都是尊重蔡總統，「她贏了韓國瑜，當然就她選，我輸了韓國瑜，我就尊重蔡英文總統」。

另外，他也強調，「我從來都不是金孫」，他出身貧寒，絕對不是什麼金孫，「所以扣我金孫這個名字，當然有政治上面的目的」。（編輯：謝佳珍）1080523