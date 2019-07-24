再與蘇貞昌交鋒 韓國瑜：當我是空氣人嗎

（中央社記者王淑芬高雄24日電）0719高雄大雨造成273處淹水，行政院長蘇貞昌關心高雄水患，並在臉書貼文質疑施政要讓人民有感，「不要神隱」及「別的地方有市長」等，高雄市長韓國瑜今天回應，「當我是空氣人嗎？」

蘇貞昌昨天臉書貼文，上週五（19日）大雨造成南部積淹水，高雄273處、屏東15處、台南1處。他第一時間請行政院副院長陳其邁前進現場，掌握各部會準備防災的作為。各縣市不分藍綠，只要有防災需要，要錢給錢、要人給人，相信也是所有鄉親的期待。

蘇貞昌認為，首長要讓人找得到，也要嚴厲調查不法、更要努力守護國家的自由民主，施政要讓人民有感的第一要務，不要神隱、把事做好足矣。

不過，貼文被一名疑為韓粉的網友留言「你一直注意高雄，別的地方都沒人了嗎？」，蘇貞昌回應「不會啦，別的地方有市長」。

韓國瑜今天到勞工公園視察登革熱防疫工作，媒體追問「別的地方有市長」一事，他做上述的回應。

韓國瑜說：「我這個市長在這邊防治登革熱沒有嗎？我是空氣人嗎？」

至於公民割草行動要借用勞工公園辦活動被拒一事，韓國瑜表示，「我們現在完全依法來申請，整個團隊不會有要封殺什麼活動、不可能的」。

他說，高雄這麼大，如果社團真的有心申請場地或集會的地方一定找得到，市府沒有任何理由去封殺，他說：「韓國瑜不是這個個性」。

新聞局發布聲明稿指出，勞工公園正在維修，暫時無法借用，並非針對特定團體，不須無限上綱。養工處說明，勞工公園因步道和草坪年久出現凹陷積水，基於市民安全考量，6月份上報維修，7月份開始維修，預計維修時程到8月中旬。

公民割草行動幹部受訪表示，已在尋覓適當的地點，28日的「公民假日草市」活動一定會舉辦。

另外，0719大雨造成高雄市273處積水，市府表示雨後淹水很快就消退，不過岡山民眾在臉書抱怨「三不管地帶，期待有人處理快一個月了、依舊要涉水而行很無奈」。

市府新聞局聲明稿指出，岡山大德一路人行地下道積水，今天上午清除完畢，已正常通行；由於地下道遇大雨會有排水較慢的問題，未來將以工程方式改善。

養工處指出，去年8月曾進行滲水改善工程，目前已依排定施工改善，將再邀水利局，研商加設抽排水設備。

養護工程處岡山養護工程隊長董慶生受訪表示，因地下水水位高，會有湧水情形，如遇大雨就難消退。他說上午已清乾約2公分高的積水。（編輯：林沂鋒）1080724