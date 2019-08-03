林保華發表新書 不忘關切香港局勢

（中央社記者溫貴香台北3日電）政治評論員林保華今天舉行「我的雜種人生」新書發表會，他對香港局勢感到憂心，希望有第三者出面排解局勢，認為是比較理想的解決方法。

筆名凌鋒的林保華是台灣青年反共救國團發起人之一，除發表政治評論外，也積極投入台灣的社會和民主運動。他出版新書「我的雜種人生：林保華回憶錄」，下午舉行記者會，與會者包括民進黨主席卓榮泰、台大法律系榮譽教授李鴻禧、國史館館長陳儀深、前僑委會委員長張富美、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容、香港銅鑼灣書店店長林榮基、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人等人。

林保華受訪表示，他結合漢族、滿族等不同族群的血統，本身就是「雜種人」，以前社會歧視、看不起，但他覺得很好，因此不但書名要顛覆，連新書內容也顛覆中國一些傳統觀念。

對香港近來局勢，林保華感到憂心，他說，希望不要流血，能有第三者出面排解局勢，讓雙方都有台階可下，這是比較理想的解決辦法，距離中國共產黨建國70週年只剩下兩個月，「如果不解決，自己都很難看」。

「我們都不會選擇很熱鬧的地方，寧願選擇需要力量而且人少的地方，這就是令人尊重的保華兄、月清嫂。」卓榮泰說，林保華的幽默是處於動盪年代中，有一個平靜的心，這個書名代表一生閱歷非常豐富、過程非常精采，這不是一般人有機會閱歷的。重慶出生、印尼長大、回到中國、在香港變成英國公民、再到台灣，2007年拿到身分證成為中華民國國民。

他說，書中提及「這是臨終的遺言」，這句應該刪掉，而是留得青山在，永遠不怕燒，擦亮自己照亮台灣，讓民主發展過程健康走下去，不論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，未來壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少。（編輯：楊玫寧）1080803