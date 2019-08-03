韓國瑜忙選總統 陳其邁：市長變part-time

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜啟動下鄉之旅，行政院副院長陳其邁（左2）3日出席活動受訪表示，韓國瑜以後會變成全職的參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間，選舉工作耽誤市政在所難免，這是市民的損失及遺憾。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天啟動下鄉之旅，行政院副院長陳其邁表示，韓國瑜以後會變成全職的參選人，市長工作大概剩下part-time的時間，韓國瑜假日在外地跑，「一根蠟燭兩頭燒」，選舉工作耽誤市政在所難免。

陳其邁晚間到高雄漢來飯店出席台灣肝臟學術文教基金會20週年晚宴時接受媒體訪問時，做以上表示。

陳其邁表示，韓國瑜本來是part-time（兼職）的參選人，恐怕以後會變成full-time全職的參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間。

他認為，選舉的工作一定會耽誤到高雄市政，這一定是在所難免，很多高雄的重大建設或是治水，都需要一個能夠全職而且心在高雄的市長全力來拚市政。

陳其邁說，韓國瑜週末假日在外地跑，週一至週五在高雄上班經常神隱，可能體力有所透支，韓國瑜身體很重要，市政及市民權利也很重要，「一根蠟燭兩頭燒」，總統參選人恐怕也會做得不好，如此分心要落實市政恐怕也很困難，這是市民的損失及遺憾。

陳其邁與衛福部長陳時中等人出席晚宴並同台祝賀基金會20歲生日快樂。（編輯：謝雅竹）1080803