更多編輯台推薦新聞：
貿易戰催化台出口2質變 學者籲趁勢強化與美鏈結
專題

貿易戰催化台出口2質變 學者籲趁勢強化與美鏈結

文創產業新聞報導獎 中央社文化＋連兩年獲獎
文化

文創產業新聞報導獎 中央社文化＋連兩年獲獎

川普「犧牲蘋果換大豆」再掀貿易戰火 學者：2關鍵考量
產經

川普「犧牲蘋果換大豆」再掀貿易戰火 學者：2關鍵考量

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
一次看懂》因應中國飛彈威脅 美退出中程核武協定
首頁 / 政治

韓國瑜忙選總統 陳其邁：市長變part-time

最新更新：2019/08/03 22:26
國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜啟動下鄉之旅，行政院副院長陳其邁（左2）3日出席活動受訪表示，韓國瑜以後會變成全職的參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間，選舉工作耽誤市政在所難免，這是市民的損失及遺憾。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月3日
國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜啟動下鄉之旅，行政院副院長陳其邁（左2）3日出席活動受訪表示，韓國瑜以後會變成全職的參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間，選舉工作耽誤市政在所難免，這是市民的損失及遺憾。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天啟動下鄉之旅，行政院副院長陳其邁表示，韓國瑜以後會變成全職的參選人，市長工作大概剩下part-time的時間，韓國瑜假日在外地跑，「一根蠟燭兩頭燒」，選舉工作耽誤市政在所難免。

陳其邁晚間到高雄漢來飯店出席台灣肝臟學術文教基金會20週年晚宴時接受媒體訪問時，做以上表示。

陳其邁表示，韓國瑜本來是part-time（兼職）的參選人，恐怕以後會變成full-time全職的參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間。

他認為，選舉的工作一定會耽誤到高雄市政，這一定是在所難免，很多高雄的重大建設或是治水，都需要一個能夠全職而且心在高雄的市長全力來拚市政。

陳其邁說，韓國瑜週末假日在外地跑，週一至週五在高雄上班經常神隱，可能體力有所透支，韓國瑜身體很重要，市政及市民權利也很重要，「一根蠟燭兩頭燒」，總統參選人恐怕也會做得不好，如此分心要落實市政恐怕也很困難，這是市民的損失及遺憾。

陳其邁與衛福部長陳時中等人出席晚宴並同台祝賀基金會20歲生日快樂。（編輯：謝雅竹）1080803

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報