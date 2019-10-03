搭船造勢狀況多 韓國瑜剛走船尾冒黑煙

總統選戰倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜3日在高雄港搭船造勢，航行途中庶民代表第一支穿雲箭未射出落地，韓國瑜返航剛離開，船尾即冒出大量黑煙，船尾海面也漂出疑似油漬。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）總統選戰倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今天在高雄港搭船造勢狀況多，航行途中庶民代表第一支穿雲箭未射出落地，韓國瑜返航剛離開，船尾即冒出大量黑煙，引起虛驚。

韓國瑜中午與國政顧問團總召張善政等人在高雄棧貳庫搭上高雄輪船公司「光榮號」遊高雄港，在船上舉行「世紀領航翻轉台灣、選前100天」記者會，航行途中並舉行射出穿雲箭儀式，由庶民代表、青年代表及韓國瑜先後射出一支穿雲箭，象徵明年1月11日「射出穿雲箭、青天白日再現」，隨後現場並高呼「倒數百日、決戰千里」口號。

不過，庶民代表徐莉第一箭未射出即落地，第二箭才射出。

歷經約40分鐘航程，韓國瑜返航下船時，岸邊大批韓粉熱情相迎，並高喊「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜離開現場不久，船尾即冒出大量黑煙，船尾海面也漂出疑似油漬，當時船上仍有部分人員未下船，引起現場民眾一片譁然，約10分鐘後黑煙才止住。

高雄輪船公司總經理翁佳彬對此指出，「光榮號」出發前上午10時檢查都正常，不料，航行40分鐘返航後，右側發電機冷卻故障，因過熱造成燃燒不完全而冒出大量黑煙，海面漂出疑似浮油不是漏油，而是燃燒後的黑煙灰，已通知港務公司清理。

他說，「光榮號」有兩個發電機，出勤時發生這種情況算是罕見，將拖回詳加檢修，防範意外重演。

他表示，這次航行並沒有超載，有依船舶法規定嚴守載客最大量134人，若超載絕不開船，中午出航前因搭載人數過多還趕一些人下船。 （編輯：謝雅竹）1081003