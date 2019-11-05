視察平鎮警分局打氣 徐國勇：政治人物不該造謠

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）內政部長徐國勇今天前往平鎮分局，視察慰問警察同仁，對於遭人惡意以「行政中立卡韓上廁所」的選舉操作，除了以行動力挺，全力支持警察，他也說，政治人物不該造謠。

國民黨總統參選人韓國瑜，在10月31日及11月1日到桃園市進行傾聽之旅，不過卻遭同黨立委陳學聖爆料，警方以行政中立為由，不讓韓國瑜上廁所的事件，桃園市政府警察局昨天也特別發表聲明，嚴正駁斥流言。

徐國勇中午也到桃園市平鎮警分局慰勞基層，他表示，希望大家要尊重警察同仁，桃園市長鄭文燦曾說，政治人物不該造謠。警察服務所有人民都是一視同仁，也不會有拒絕借廁所的問題，所謂的拒絕借廁所一事只是子虛烏有。

徐國勇指出，韓國瑜上廁所的事有錄影帶為證，他的確有去上廁所，警方也未拒絕，所以所謂的拒絕讓他上廁所，這對警察同仁是極為不尊重，警察同仁對於服務人民，尤其對服務一個市長，怎麼可能拒絕他借用廁所，所以警察同仁都非常的生氣。

對於媒體詢問，若再碰到政治人物造勢內急，是否會有特殊作法以避免爭議。徐國勇說，警方對待所有國民都是一視同仁，為每個人服務。（編輯：方沛清）1081105