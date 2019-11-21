綠不分區遭質疑官邸喬出來 總統：經中執會同意

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）國民黨主席吳敦義日前質疑民進黨不分區名單是在總統官邸「喬」出來。總統蔡英文今天說，民進黨也有中央執行委員會同意，這份名單經過整合，最後當然要徵詢總統參選人意見。

蔡總統下午1時許陪同爭取連任的民進黨立委蔡適應前往基隆市選舉委員會登記參選立委，對於「品觀點民調」今天公布國民黨不分區名單僅9.8%選民滿意，蔡總統表示，任何政黨在提出不分區名單時，都應該思考人選是否能讓社會支持，讓社會認為是負責任政黨所提出的名單。

蔡總統進一步表示，民進黨在提名過程中體認到這份名單重要性，一再討論就是希望能體現政黨負責任態度，而名單中很多具有社會代表性提名人，代表著社會價值或是專業，因此也將這些人選列在安全名單前段。

至於名單中政治人物，總統說，民進黨提名人選都是有政治經驗、熟悉民進黨政策取向和目標及立法院運作的同志，民進黨很努力提出一張社會可以認同的名單。

另外，吳敦義日前表示，民進黨不分區名單是在總統官邸裡「喬」出來的，先不說有沒有派系分贓或黨政不分疑慮，至少在民主程序上，國民黨名單是比民進黨更為民主，這一點相信民進黨主席卓榮泰也不可否認。

蔡總統回應，「我們也有中執會同意」，重點是這份名單討論很久，黨內不同意見都經過整合程序，最後當然要徵詢總統，尤其是總統參選人意見。她也感謝民進黨在最後拍板前，讓她有機會表示意見，之後再做最後整合提出名單。（編輯：洪學廣）1081121