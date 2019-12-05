韓國瑜：若當選總統不會離開高雄 不會落跑

（中央社記者余祥、許秩維台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天回應青年質疑落跑市長問題時說，他當高雄市長向中央爭取經費不是七折八扣就是被白眼，讓他感到非常困難，若當選總統他不會離開高雄、不會落跑，總統可以移動式管理，北部由副總統、行政院長坐鎮。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀請3黨總統參選人與會和青年對談，今晚由國民黨總統參選人韓國瑜出席，現場也安排青年團體輪流提問。

現場開放3題現場青年網路提問，有青年問到，韓國瑜落跑高雄市長出征總統，沒有誠信，選民要如何信任韓未來會信守承諾。

韓國瑜說，他當上高雄市長10個月時間，不敢說做很多，但真的做了不少，他用的三位副市長都是全國最強、都當過部長，經驗豐富，一心一意為人民打拚，並沒有停下來。

韓國瑜說，若站在他的立場想，高雄市負債3300億元，每年利息要20多億元，跟中央爭取經費不是七折八扣，就是被白眼、嘲諷，參加行政院會還要被剪接影片說他打瞌睡，種種都讓他覺得要在高雄市做起來很困難。

他說，南台灣的生命力沒有被發展出來，長期重北輕南，到了今天，南台灣還沒有現代化的國際機場，要台灣好、高雄才會好，因此在5月初他被動參與黨內初選，並獲得國民黨提名，就一路往前，但他不會離開高雄。

韓國瑜表示，總統可以移動式管理，以高雄為重心，北部有副總統和行政院長，他不會落跑，選上總統一樣會照顧高雄市民。

至於有青年問到對於同性婚姻的立場，韓國瑜說，所有人一生都被情字困住，生下來被親情包圍、上學讀書被友情包圍、接觸異性後被愛情困住，願天下有情人終成眷屬，這點無庸置疑。

韓國瑜說，但家庭價值也很重要，是整個中華文化的堡壘，不能輕言放棄，他對同性婚姻的立場就是盼既能滿足有情人、又能固守家庭價值。

另也有青年提問說，韓國瑜夫人李佳芬日前在公開場合指小三教肛交，抹黑性平教育，如何看待這種造謠行徑，韓國瑜說，要前後文一起看，李佳芬辦教育20多年重視台灣教育，李當天的演講是指說接到陳情，家長很擔心孩子讀小學就在課堂上教性器官，結果網路上有人帶風向，說李不得體。

韓國瑜說，李佳芬只是擔心下一代教育太開放、太前衛，呼籲大家把前後文一起看。（編輯：林淑媛）1081205